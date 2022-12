Afgelopen nacht vond de 26ste editie van de ‘Verkeersveilige Nacht Oost-Vlaanderen’ plaats. Op meer dan 100 plaatsen in onze provincie werden extra alcohol-, drugs- en snelheidscontroles uitgevoerd. En het resultaat van de controles is hoopvol: 1,8 % van de gecontroleerde bestuurders had te veel gedronken, 4,3 % reed te snel. Dat is voor beide overtredingen het laagste cijfers sinds 2010. In totaal werden er de voorbije nacht 27 rijbewijzen ingetrokken. Daarnaast was er ook extra aandacht voor drugs in het verkeer. In totaal werden 2617 bestuurders gecontroleerd, bij 1240 bestuurders werd een checklist afgenomen en 44 bestuurders legden een positieve speekseltest af.