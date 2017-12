Mobiliteit en Verkeer Verkeersveilige nacht: 5000 bestuurders gecontroleerd

Er zijn tijdens de voorbije Verkeersveilige Nacht in onze provincie meer dronken chauffeurs tegen de lamp gelopen dan bij dezelfde actie vorig jaar. Iets meer dan 150 van de in totaal 5000 gecontroleerde bestuurders blies positief. De actie werd gehouden in de hele provincie. Alle 28 politiezones hebben meegewerkt. De grootschalige politieactie is de traditionele start van de BOB-wintercampagne. Uit een analyse van de cijfers blijkt dat vooral de oudere generatie de regels het gemakkelijkst aan hun laars lapt.