Verkeersveilig Vrasene voert opnieuw actie met menselijke ketting in schoolbuurt

We blijven nog even in de ballonstad, want vanaf 1 november krijgt Sint-Niklaas er een nieuwe centrumparking bij. Eerder deze maand, toen de Vredefeesten van dit jaar plaatsvonden, ging de stad er van uit dat het evenement, met de concerten en de ballonfeesten, volgend jaar zou moeten uitwijken, omdat de Grote Markt wordt heraangelegd. Maar, met de nog aan te stellen aannemer zal nu worden afgesproken om de werken op het marktplein zelf pas te starten na de volgende Vredefeesten. Alleen in de zomer van 2024 zal de Grote Markt dus in de steigers staan. Het bestek voor de herinrichting van het marktplein ligt deze maand ter goedkeuring voor op de gemeenteraad.