Verkeerspaaltjes óp het fietspad geplaatst in Zottegem: "Misschien toch beter verplaatsen?"

In de Aalstersestraat in Wieze is een motorrijder zwaargewond geraakt na een verkeersongeval. De man kon een personenwagen die de oprit afreed, niet meer ontwijken. De straat is volledig afgesloten voor het verkeer. Het ongeval gebeurde rond 17.15 uur. Een motorrijder was samen met zijn vriendin en zijn broer, op een andere motor, op weg naar huis na een weekendje rondtoeren in de Ardennen. Vlakbij zijn woning liep het mis toen een personenwagen van een oprit de weg opreed. De motorrijder probeerde een aanrijding nog te vermijden door uit te wijken op zijn rijbaan, maar in een reflex gaf de autobestuurder ook gas bij waardoor het alsnog tot een aanrijding kwam. Zijn broer en vriendin zagen alles gebeuren en waren in shock. De motorrijder raakte ernstig gewond bij de klap, maar was wel bij bewustzijn. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd overgebracht naar het ziekenhuis.