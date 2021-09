Verkeersongeval met dodelijke afloop op E34 in Vrasene

Bij een snelheidscontrole in de Stationsstraat, in het centrum van Temse, reed zo goed als 3 op de 4 bestuurders te snel. 64 van de 89 voertuigen werd geflitst in deze straat, parallel aan de N16. Dat is bijna 72 procent van de voertuigen. De straat is sinds kort zone 30 geworden. Daarvoor mocht je er nog 50 kilometer per uur rijden. De politie heeft bestuurders de tijd gegeven om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Maar de tijd van sensibiliseren is nu voorbij. Wie nu nog harder dan 30 rijdt, die vliegt op de bon. Op het traject wordt veel te snel gereden. De politie registreerde hier afgelopen weekend een snelheid van 66 kilometer per uur, dat is dus meer dan het dubbele.