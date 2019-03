Over ongevallen op kruispunten gesproken, langs de N41 in Hamme vrezen ze daarvoor, want op sommige plaatsen is de verkeerssituatie er niet voor iedereen even duidelijk. De verkeerslichten voor de fietsers volgen er een ander ritme dan die voor de voetgangers, en dat is soms heel verwarrend voor de automobilisten. En dat leidt dan tot gevaarlijke situaties.