De ochtendspits op de E17 richting Gent is helemaal in de soep gedraaid door twee zware ongevallen.Het eerste ongeval gebeurde in Beervelde. Een Nederlandse trucker reed met hoge snelheid in op de staart van de file aan de wegenwerken in Destelbergen. Hij ramde twee andere vrachtwagens en een personenwagen.En in de staart van die file gebeurde nog een tweede ongeval, in Lokeren deze keer. Opnieuw reed een vrachtwagen in op het stilstaande verkeer. Als bij wonder raakte niemand gewond, maar de ravage was enorm. De Federale Wegpolitie en de brandweer sloten de E17 volledig af in Lokeren en Beervelde. Iedereen moet de snelweg verlaten via de afrit Lokeren of Beervelde. Daardoor ontstonden ellenlange files, zowel op de E17 als op alle secundaire wegen richting Gent.Het ongeval richting Lokeren werd rond 11 uur afgehandeld. Maar in Beervelde is de weg nog steeds versperd. Iedereen moet de snelweg verlaten via de afrit Beervelde. Het verkeer staat nog steeds muurvast vanaf Lokeren. De hinder zal daar nog een tijd blijven duren. Je rekent op zo'n twee uur vertraging. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt om de omgeving te vermijden.