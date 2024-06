Verkeershinder door werken aan rotonde Hoogveld in Dendermonde

De werken aan de rotonde Hoogveld in Dendermonde zijn nog maar net begonnen, en de verkeershinder is al immens. De rotonde tussen Hoogveld en de Mechelsesteenweg wordt volledig hersteld en dat is nodig, want het wegdek is in slechte staat. De baan is afgesloten voor doorgaand verkeer, waardoor er veel files ontstaan. Op 24 juni starten er ook nog asfalteringswerken en het ziet ernaar uit dat de files dus alleen maar zullen toenemen. Rond 19 juli zouden de werken volledig klaar moeten zijn. In de tussentijd is er een omleidingsroute langs de N41 voorzien, maar die vinden veel weggebruikers niet.