Verkeersellende en file op E40 en E34 na verschillende ongevallen

Door het mooie weer waren ook veel mensen van plan om naar de zee te trekken. Maar dat zorgde voor een monsterfile richting kust, na ongevallen op E40 en E34. Op de E40 ter hoogte van Sint-Denijs-Westrem kwam het tot een kettingbotsing met zeven wagens. In de file die daardoor onstond, gebeurde er ook in Wetteren een aanrijding. Op een bepaald moment stond er meer dan twee uur file voor wie richting kust wou. Op de E34 was het al niet veel beter. Om 9 uur gebeurde daar een ongeval in de Zelzatetunnel. Een aanhangwagen met daarop een oldtimer begon te slingeren, kantelde en vatte daarop vuur. De oldtimer brandde volledig uit en dat zorgde voor enorme rookontwikkeling in de tunnel. Die werd daarom in beide richtingen afgesloten, met ook hier enorme files tot gevolg. Tot overmaat van ramp gebeurde er ook hier in de staart van de file, net voorbij Moerbeke, een kop-staartaanrijding waarbij twee vrachtwagens betrokken raakten. Eén chauffeur raakte daarbij gewond. Door het vele verkeer dat de file probeerde te omzeilen, ontstond er ook op de afrit Stekene een file. Toen een auto daar een bruusk manoeuvre uitvoerde, werd een motard verrast waarop hij ten val kwam. Hij liep een hersenschudding en schaafwonden op, zijn vrouwelijke passagier kwam er met lichtere verwondingen vanaf. Beiden werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.