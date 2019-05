Verkeer aan Beverentunnel opnieuw muurvast door spectaculair ongeval

Tussen de afrit Kruibeke en Antwerpen-West is de nieuwe fase van de Oosterweelwerken begonnen. Lantis gaat er de middenberm aanpakken en ook nieuwe lantaarnpalen plaatsen. Daardoor is in beide richtingen de linkerrijstrook afgesloten. Aan de rechterkant is er dan weer een rijstrook bijgekomen. Er geldt wel een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. Veel extra verkeershinder was niet. Tijdens de ochtendspits stonden de gebruikelijke files tot in Haasdonk. De werken richting Gent duren nog tot begin juli. Richting Antwerpen wordt er nog een maand langer gewerkt.