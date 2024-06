Verhuist Jong Lede naar Pierre Cornelisstadion? Club wil samenwerken met Eendracht Aalst

Voetbalclubs Jong Lede en Eendracht Aalst willen samenwerken. Dat nieuws wordt bevestigd door de stad Aalst. Zoals u weet ziet de toekomst van Eendracht Aalst er gitzwart uit. Gisteren trokken de Turkse investeerders zelf de stekker uit de club, waardoor het faillissement en vierde provinciale dreigt. Maar de stad Aalst heeft nu gesprekken opgestart met Jong Lede, dat in derde amateur uitkomt. Ze onderhandelen over een verhuis van de eerste ploeg van Jong Lede naar het Pierre Cornelisstadion. En ook over het lot van de honderden jeugdspelers van Eendracht Aalst. Bij een faillissement van Aalst zouden die op straat komen te staan. Maar bij Jong Lede kunnen ze wel nog terecht. Niemand wil voorlopig reageren voor de camera. Maar beide partijen willen volgende week de deal al rond hebben.