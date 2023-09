Verhuis van gokkantoor naar centrum Beveren doet politieke gemoederen hoog oplaaien

In de Hogenakkerstraat in Sint-Niklaas is gisteren in de late namiddag brand ontstaan aan het dak van een woning. Passanten merkten zware rookontwikkeling op aan een woning. Daar vinden momenteel roofingwerken plaats aan het dak. Daar is blijkbaar wat foutgelopen en is een onderdeel van het dak blijven smeulen. Die brand verspreidde zich naar het andere dak, waardoor er heel wat schade is. Gewonden vielen er niet, maar de schade is groot. Door de interventie was de straat een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.