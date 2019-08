Waar vindt de vzw van de Sint-Niklase Romagemeenschap een nieuw onderkomen? Niemand lijkt het te weten. De Romamoskee die nu is ondergebracht in de Driegaaienstraat, moet daar weg. Het pand wordt in september afgebroken. De Roma hebben een nieuw pand op het oog, maar de eigenaars weten van niets. De buurt lijkt in ieder geval fel gekant tegen de komst van de Romamoskee in hun straat.