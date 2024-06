Verhoogde politiecontroles in stationsbuurt Ninove werpen vruchten af

De verhoogde politiecontroles in de stationsbuurt van Ninove hebben er al voor gezorgd dat agenten twee drugsdealers konden oppakken. De extra controles kwamen er na een zware vechtpartij begin mei. Toen is beslist dat de politie ook preventief identiteitscontroles mag houden. En dat loont volgens burgemeester Tania De Jonge. Daarom blijven de extra patrouilles en controles voorlopig nog een tijdje doorgaan. De opgepakte drugdealers zijn vrijgelaten onder strenge voorwaarden, het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart.