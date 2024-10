Verhoogde politiecontroles en nultolerantie in Hollandse Molenwijk in Waasmunster, na brandstichting vorige week

Er komen extra maatregelen om de overlast in de Hollandse Molenwijk in Waasmunster aan te pakken. Dat heeft burgemeester Jurgen Bauwens (cd&v) beslist. De sociale woonwijk wordt al langer geteisterd door overlast en criminaliteit. Vorige week werd er nog brand gesticht aan een appartement. Het gemeentebestuur schakelt daarom een versnelling hoger. Zo zal er meer politiecontrole komen zowel in burgerkledij als in uniform. Ook geldt er nu een nultolerantie voor elke vorm van overlast of criminaliteit. Meer vanavond in het TV Oost Nieuws!