Het verhaal van de mysterieuze verdwijning van zuster Gaby, uit het Sint-Vincentiusklooster van Dendermonde, in 1982, gaat internationaal. Want de kortfilm ‘Non Grata’, die het productiehuis Camerata hierover maakte, heeft de officiële selecties gehaald van twee internationale filmfestivals; het festival van Cannes, en het Short Film Festival in Canada.