Vergunning voor nieuw stuwcomplex op Dender in Denderleeuw afgeleverd

In Denderleeuw heeft De Vlaamse Waterweg z'n vergunning beet voor het vernieuwen van het stuwcomplex. De stuwcomplex is sterk verouderd. Het oude systeem met schotbalken zal vervangen worden door een moderne klep-balg-stuw die preciezer het waterpeil kan regelen. Een absolute must voor de regio, die vaak getroffen wordt door wateroverlast. De nieuwe stuw zal een 50-tal meter verder stroomopwaarts worden gebouwd. Ook de bouw van een vispassage is vergund. Zo kunnen de vissen stapsgewijs stroomopwaarts zwemmen om voedsel te zoeken. De werken zouden tegen het einde van dit jaar van start gaan en ongeveer twee jaar duren, als er geen beroep wordt aangetekend tegen de omgevingsvergunning. De huidige stuw kan tijdens de bouw in dienst blijven om het waterpeil te beheren.