En wie nog een leuke uitstap zoekt met de kinderen, die moet de kerstmarkt in Aalst zeker eens overwegen. Die blijkt een succes te zijn, en vooral de schaatspiste doet het goed. De kinderen kunnen schaatsen terwijl de ouders genieten van jenever of iets fris. Aalst Overwintert wil graag uitbreiden, met meer kraampjes, zowel met eten als met kledij of geschenkjes. De kerstmarkt staat er nog tot 6 januari.