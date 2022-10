Verffabriek in Hamme ontwikkelt lichtgevende verf "ideaal voor wegmarkeringen"

Een auto is afgelopen nacht in een etalage van een begrafenisondernemer in Erpe-Mere terechtgekomen. De autobestuurder was op de vlucht voor de politie. De achtervolging begon aan het kruispunt Vijfhuizen. Maar iets verderop, in de Dorpsstraat verloor hij de controle en belandde hij in de vitrine. De autobestuurder is opgepakt en met een hoofdwonde overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De eigenaar van de begrafenisonderneming blijft achter met duizenden euro's aan schade.