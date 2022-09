In de Goudenregenlaan in Sint-Niklaas is gisteravond een vrouw gewond geraakt bij een kleine slaapkamerbrand. Het was iets over tien uur toen de bewoonster gewekt werd door het alarm van de rookmelder. Dat alarm heeft vermoedelijk erger voorkomen. Naar alle waarschijnlijkheid was de vrouw in slaap gevallen met een brandende sigaret, die dan de brand zou veroorzaakt hebben. De brandweer was snel ter plaatse en had de situatie ook vlug onder controle. De bewoonster liep wel een rookvergiftiging op en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.