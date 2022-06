Verenigde commissie in september moet duidelijkheid brengen over toekomst Tereos

Ook in onze regio is het aantal vacatures bij de VDAB historisch hoog. Er is een kwart meer vraag naar personeel in vergelijking met vorig jaar, en de nood is het hoogst in de sectoren ontspanning, toerisme en horeca. Dat wordt ook bevestigd door Horeca Vlaanderen. De hotels, cafés en restaurants vinden niet alleen geen vast personeel, ook de jobstudenten laten het dit jaar voorlopig afweten. Zo is ook Kasteel Walburg In Sint-Niklaas al maanden op zoek naar versterking.