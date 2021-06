Verdwijnt de Wetterse schutterstoren als landmark? Procedure tot declassering opgestart

Go Forest wil met een gloednieuwe app zoveel mogelijk mensen en bedrijven aanzetten tot het planten van bomen. Bomen halen de CO2 uit de lucht, en dat is goed om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Via de app kan je bomen kopen en ook volgen hoe ze verder groeien. Een boom kan bijvoorbeeld een leuk geschenk zijn voor de klanten of de werknemers. Een verlichtingsfabrikant uit Rupelmonde had daar wel oren naar, en is één van de eerste bedrijven die nu meedoet.