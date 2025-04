Verdubbeling van het aantal Aziatische hoornaars, ook Patrick uit Sint-Niklaas kan erover meespreken: "Zeven nesten op drie weken tijd"

De kans is groot dat u er al eentje gespot heeft: een Aziatische hoornaar. De wespen verspreiden zich als een lopend vuurtje in onze regio. In Vlaanderen zijn er dit voorjaar zelfs al bijna dubbel zoveel gespot als in dezelfde periode vorig jaar. En daar kan Patrick De Rechter uit Sint-Niklaas over meespreken. Op minder dan een maand tijd heeft hij al zeven nesten gevonden in z'n tuin. Geen goed nieuws, want de Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor de bijenpopulatie. De stad Sint-Niklaas neemt dan ook maatregelen.