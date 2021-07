Verdienstelijk WB verliest met 0-2 van Franse kampioen: 'Dit moet de groep vertrouwen geven'

Prachtig nieuws uit het atletiek. Ruben Verheyden uit Lebbeke is gisteren namelijk Europees kampioen geworden op de 1500 meter voor atleten onder de 23 jaar. In Tallinn, in Estland, klopte hij in een razend spannende eindspurt nipt een Spanjaard. Deze Europese titel komt voor Verheyden als een totale verrassing. De komende jaren wil hij afstuderen als burgerlijk ingenieur en hoopt hij ook te kunnen schitteren op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.