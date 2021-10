Diep in de tweede helft moest Dender-Eupen even stilgelegd worden. Er was iets aan de hand met een supporter. Enkele spelers van Eupen hadden snel door dat het ernstig was en riepen de dokters van hun team ter hulp. Samen met mensen van Dender snelden ze naar de overkant. Een man had er na een val het bewustzijn verloren. Het snelle optreden van de dokters zorgde ervoor hij snel weer bij bewustzijn was. De ondertussen al toegesnelde hulpdiensten namen de zorgen over, waarop de wedstrijd kon worden verdergezet.