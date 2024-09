Verdachten van vechtpartij in Stationsstraat opgepakt in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas zijn vier mannen geïdentificeerd die verdacht worden van de vechtpartij afgelopen woensdag in de stad. Bij de vechtpartij werd een 33-jarige man uit Sint-Niklaas op klaarlichte dag in elkaar geslagen in de Stationsstraat. De man kreeg meerdere vuistslagen in het gezicht en werd geschopt, waarna de daders vertrokken. Na verder onderzoek ging het volgens het parket om wederzijdse slagen en verwondingen. Alle betrokkenen zijn intussen door de camerabeelden geïdentificeerd. Twee van hen kwamen zich de avond na de feiten al melden bij de politie.