Verdachten overval apotheek in Ninove gevat

De actie 'Mei Plasticvrij' zit erop. Een maand lang werd iedereen opgeroepen om geen plastic verpakking te kopen. En onze provincie heeft het goed gedaan. Want in Oost-Vlaanderen waren er meer dan 29.000 deelnemers, dat is bijna evenveel als in de andere Vlaamse provincies samen. En ondertussen beweegt er ook het één en ander bij de supermarkten. Zo schrapt Delhaize dit najaar de plastic zakjes voor groenten en fruit. Toch is zo'n plasticvrij bestaan niet makkelijk.