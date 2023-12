Verdachte van poging tot verkrachting opgepakt in Berlare

In de zaak van de poging tot verkrachting in Berlare Broek is er een verdachte opgepakt. Een 34-jarige vrouw werd op 28 juli het slachtoffer van een aanranding in de buurt van het Donkmeer in Berlare. De politie verspreidde een opsporingsbericht met een robotfoto via het opsporingsprogramma Faroek. Een verdachte werd gisteren gearresteerd door het onderzoeksteam van de lokale politie. Het gaat om een 30-jarige man uit Berlare. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, die besliste om hem aan te houden. Vrijdag verschijnt de verdachte voor de raadkamer in Dendermonde.