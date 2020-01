Verdachte autobrand in Beveren

Afgelopen nacht is een auto volledig in vlammen opgegaan in de Wilhelmietenlaan in Beveren. Iets voor vier uur vanmorgen werden bewoners in de straat opgeschrikt door enkele luide knallen. Toen ze buiten keken, zagen ze een geparkeerde Audi die in lichterlaaie stond. De opgeroepen blusploegen van de brandweerposten Beveren en Melsele waren snel ter plaatse maar de auto was al volledig ten prooi gevallen aan de vlammen. Er raakte niemand gewond, maar omdat het om een verdachte brand gaat is er een branddeskundige aangesteld, die de oorzaak probeert te achterhalen. Het resultaat van dat onderzoek is nog niet gekend.