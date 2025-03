Verdacht overlijden in Vrasene: twee opgepakte mannen opnieuw vrij onder voorwaarden: "Alles wijst in de richting van overdosis drugs"

De onderzoeksrechter heeft de twee mannen, die gisteren opgepakt werden naar aanleiding van het verdacht overlijden in Vrasene, vrijgelaten onder voorwaarden. Het slachtoffer, een man van 34, overleed bij de mannen thuis, door een overdosis drugs. Het slachtoffer was de avond voordien naar het huis gegaan. Daar werd hij gisterochtend dood aangetroffen in de zetel, en dus niet in het steegje naast het huis, zoals eerder gemeld. Het parket onderzoekt nu wat er zich die nacht heeft afgespeeld.