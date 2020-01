Verbod op zwaar vervoer tijdens scholenspits laat op zich wachten

De tonnagebeperking die vrachtwagens in Aalst voor en na schooltijd moet weren uit het centrum, zal nog niet worden goedgekeurd op de eerstvolgende gemeenteraad. Het stadsbestuur had dat nochtans beloofd na het dodelijk ongeval aan de Tereos-fabriek, maar bij de invoer van een tonnagebeperking komt heel wat kijken en dus heeft het stadsbestuur meer tijd nodig. Oppositiepartij Groen is niet te spreken over dit uitstel.