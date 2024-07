Verbod om verkoopkraampjes op te stellen langs streek- en gewestwegen in Erpe-Mere

Buurgemeente Erpe-Mere voert dan weer een verbod in op verkoopkraampjes langsheen de steen- en gewestwegen. Nochtans staat er in de zomermaanden al meer dan 15 jaar een aardbeikraam op de Oudenaardsesteenweg, rechtover supermarkt Okay. Het kraam vlakbij het op- en afrittencomplex van de E40 is enorm populair. Maar dat mag vanaf nu dus niet meer van het gemeentebestuur. Verkoopstandjes zijn enkel nog toegelaten op bepaalde plaatsen in de dorpskernen. De gemeente wil zo de handelskernen versterken én de verkeersveiligheid verhogen.