Vendelzwaaiers uit heel Europa komen samen in Sint Niklaas: "Fantastische hobby, fantastische sport!"

Het centrum van Sint-Niklaas was dit weekend dan weer het decor voor een internationaal vendeltreffen. Het is al voor de derde keer dat dit evenement in de ballonstad plaatsvindt. Het internationaal vendeltreffen is opgericht in 1981, in Sint-Niklaas trouwens. Er doen vendelzwaaiers mee uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en natuurlijk ook uit eigen land. De vendelzwaaiers zijn met zo'n 130 in totaal. Ze gaven onder meer het beste van zichzelf aan het Stationsplein van Sint-Niklaas, en ook in de Stationsstraat en hier op de Grote Markt.