Vannacht is een man uit de Kruis-straat in Denderleeuw met zijn auto in het huis van één van zijn buren gereden. De bewoners zaten in hun woonkamer toen de auto hun gevel ramde, maar gelukkig raakten ze niet gewond. Ze zijn natuurlijk wel geschrokken. Het huis is gestut door de brandweer. De chauffeur moest mee naar het politiekantoor.