Veldritseizoen trekt zich op gang met Lokerse Rapencross

Zottegemnaar Urbain Braems is op 87-jarige leeftijd overleden. Braems begon zijn voetbalcarrière bij KSV Sottegem in 1950. Hij speelde één seizoen voor Club Brugge. Maar Urbain Braems maakte vooral furore als trainer. Zo loodste hij Anderlecht en Beveren naar de landstitel. Hij won ook de Beker van België met beide ploegen. Ook in het buitenland was Braems een gerespecteerd trainer. In het Griekse Panionios en het Turkse Trabzonspor werd de trainer uit Zottegem op handen gedragen. Een uitgebreid verslag vanavond in ons TV Oost Nieuws.