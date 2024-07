Het stadsbestuur van Aalst heeft vanmorgen voor het eerst een bezoekje gebracht aan het Pierre Cornelisstadion, na het vertrek van de Turkse investeerders. En wat ze daar hebben aangetroffen, laat weinig aan de verbeelding over. Van de grasmat blijft niets meer over, het veld heeft meer weg van een paardenweide. Het gras staat er kniehoog. Na de promotiematch is er niets meer gebeurd in het stadion. Het zal heel wat moeite kosten om het veld weer speelklaar te krijgen. Het stadsbestuur heeft ook de sloten laten vervangen, zodat de Turkse investeerders niet meer binnenkunnen. Intussen wordt een doorstart met Jong Lede stilaan concreet.





Vanavond meer in het TV Oost Nieuws en op www.tvoost.be.