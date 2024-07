Veiling van dertigtal unieke Ros Beiaardstukken brengt meer dan 16.000 euro op

Tijdens de Pijnderfeesten was er ook de grote veiling van de Rosbeiaard- en Katuitstukken. Eenmaal, andermaal, verkocht. Van foto's en affiches over het Rosbeiaard en Katuit tot grote sculpturen van het peird, één voor één worden ze geveild in het Dendermondse Begijnhof. En die veilig is een groot succes. De 29 verschillende stuks leveren zo'n 16.300 euro op. Dat geld gaat integraal naar de Katuit- en Rosbeiaardommegang. Iets waar de Dendermondenaren met plezier hun steentje aan willen bijdragen.