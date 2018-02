Veiligheidsmaatregelen Ninove Carnaval even streng als vorig jaar

In Industriepark-West in Sint-Niklaas is vanmorgen om 10 uur een Roemeense man van 49 levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij was de bekabeling tussen een trekker en een oplegger in orde aan het maken toen het fout liep. De handrem van de trekker was niet opgetrokken. Het gevaarte begon vooruit te bollen, de man kwam gekneld te zitten. De brandweer kwam de man bevrijden. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.