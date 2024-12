De wedstrijd ging door onder strenge veiligheidsmaatregelen. Dat komt omdat de derby een risicowedstrijd is. En omdat in oktober de heenwedstrijd uit de hand is gelopen. Toen waren er na de derby rellen. Er werden nadien acht heethoofden opgepakt. De veiligheidsdiensten lieten deze keer niets aan het toeval over. Dat kon onze ploeg vaststellen in en rond Daknam.