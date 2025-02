Veiligheidscel stelt maatregelen voor Aalst Carnaval voor

Ook dit jaar laat de stad Aalst niets aan het toeval over om de carnavalsdagen zo veilig mogelijk te laten verlopen. De editie van vorig jaar was al de meest beveiligde ooit, met bijna 900 politieagenten in de stad, verspreid over de drie feestdagen vanaf zondag. Ook deze editie is er een speciaal team van de federale politie dat illegale drones uit de lucht moet halen. De stad zet ook een eigen drone in voor observatie. Een helikopter van de federale politie staat stand-by, net als tientallen brandweermannen en een duikteam. Alles wordt vanuit de veiligheidscel, het epicentrum, in goede banen geleid. Speciale aandacht is er voor de aanwezigheid van handwapens.