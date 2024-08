Veiliger naar school: straat aan basisschool 't Krinkelding in Bazel wordt woonerf

In Kruibeke, meer bepaald in deelgemeente Bazel, wordt de omgeving van Kerkwegels ingericht als woonerf. Dat gebeurt vooral op vraag van basisschool 't Krinkelding, die in de straat gevestigd is. De school zag het aantal leerlingen sterk groeien, waardoor ook het verkeer in de straat heel erg was toegenomen. Door de straat om te vormen tot een woonerf, wordt de snelheid er nu beperkt van 30 naar 20 kilometer per uur. In een woonerf mogen voetgangers ook op de rijbaan wandelen. De gemeente kan ook delen van het voetpad inkleuren als parking en de school kan er een specifieke plaats voorzien voor een Kiss & Ride-zone.