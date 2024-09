Op een kerkhof in Sint Niklaas zijn afgelopen weekend zo'n veertig bronzen kruisbeelden en grafversieringen gestolen. Het was een buurtbewoner die 's nachts dieven zag lopen met zaklamp. Toen de politie ter plaatse kwam, waren ze al gevlucht. Extra bewaking is moeilijk, zegt de bevoegde schepen, maar misschien komt er wel wat meer politietoezicht.