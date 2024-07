Veerle Malschaert entertaint comedy-liefhebbers tijdens TV Oost-vertelling in Lokeren

U kan deze zomer elke donderdag opnieuw genieten van TV Oost-vertelling in uw buurt. Gisteren kwam Veerle Malschaert naar Lokeren. De comédienne lokte heel wat kijklustigen. Het publiek smulde van de heerlijk herkenbare humor van Veerle.. TV Oost heeft een bomvolle agenda voor u deze zomer. Elke donderdag is er een gratis vertelling in onze regio. U moet gewoon een stoeltje meebrengen. Volgende week donderdag is het de beurt aan Joost Van Hyfte aan de patattenmolen in Buggenhout.