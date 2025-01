Veel werk op de plank in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht: "Eén gemeenteraad per maand niet genoeg"

De nieuwe gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is nu officieel geboren. Het bestuur van de nieuwe gemeente is gisteren officieel geïnstalleerd. Burgemeester Marc Van de Vijver legde, net als 41 andere raadsleden uit Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht de eed af. Van de Vijver begint aan zijn vierde ambtstermijn als burgervader, zijn eerste als burgemeester van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. En zo kan de nieuwe fusiegemeente van start gaan. Er ligt veel werk op de plank voor de nieuwe ploeg, één gemeenteraad per maand zal zelfs niet volstaan.