Veel schade maar geen gewonden na zware klap tussen twee auto's in Kerksken

In Kerksken bij Haaltert is gisteravond rond 21.15 uur een ongeval gebeurd tussen twee voertuigen. De bestuurder van een Audi die pas twee dagen geleden was aangekocht, wilde er de straat oprijden, maar zag een ander voertuig niet aankomen. De materiële schade was groot, maar er vielen geen gewonden. Door het ongeval was de rijbaan wel een uur lang afgesloten in beide richtingen. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.