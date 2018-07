Veel ratten in wijk in Zele, maar geen plaag zegt rattenbestrijding: "Droogte maakt ratten actiever"

Het ligt in de lijn van de verwachtingen: onze recreatiedomeinen hebben een topmaand achter de rug. De Ster in Sint-Niklaas ontving dubbel zoveel bezoekers in vergelijking met vorig jaar, in De Gavers in Geraardsbergen was dat zelfs het viervoudige. We zijn nog maar halfweg, maar de recreatiedomeinen spreken nu al van een topzomer.