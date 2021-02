Veel onbevaarbare waterlopen weer buiten hun oevers getreden

Op 21 maart verandert sp.a in VOORUIT. Dat kondigt voorzitter Conner Rousseau vanavond aan in zijn nieuwjaarstoespraak. Rousseau lanceert er ook het idee van een zomerfonds: een financiële steun voor festivalorganisatoren. Verder hoopt hij dat jongeren en studenten via sneltesten perspectief krijgen in een min of meer normale zomer. De Sint-Niklazenaar was de voorbije weken zelf geveld door corona. Daardoor moest hij zijn online speech noodgedwongen tot 2 keer toe moeten uitstellen.