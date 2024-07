In Sint-Niklaas stond vandaag alles in het teken van de animatoren. In ons land zijn er deze zomer meer dan 45.000 jongeren aan de slag als animator op speelpleinwerking, vakantiewerking of kampen. En die werden vandaag één voor één net dat tikkeltje meer verwend, want het is de dag van de animator. Wij gingen een kijkje nemen op speelplein De Pielewuiter in Nieuwkerken-Waas.