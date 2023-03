Veel eersteprovincialers kiezen er bewust voor om niet te stijgen en daardoor kan zelfs de negende in de stand nog promoveren

En dan naar de spannende strijd om de titel en de promotie in de eerste provinciale van het voetbal. Want het kan daar nog alle kanten uit. In de hoogste reeks van het provinciale voetbal zijn nog een handvol ploegen in de running om te promoveren naar de nationale reeksen. Dat komt omdat een aantal ploegen wil overgaan, en een aantal ook niet. Op dit moment ziet het er naar uit dat Borsbeke kampioen zal worden, maar die club heeft geen licentie aangevraagd. Daardoor kan Melsele promoveren, maar ook zij willen niet over. Slechts vijf ploegen willen wel en hebben ook een licentie. En daardoor kan zelfs Berlare, het nummer 9 in de stand, nog via de eindronde promoveren.