Wist u dat veehouders het gedrag en de algemene toestand van hun koeien kunnen monitoren via hun smartphone? Een landbouwer in Lokeren is de eerste boer in ons land die dat doet. Hij gebruikt daarvoor een app, die de naam IDA draagt. Het monitoren gebeurt via een sensor, die rond de nek van de koe wordt bevestigd. Op die manier kunnen veehouders sneller ingrijpen bij eventuele problemen.